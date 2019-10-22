İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakamı İlidi'den belde ve köy ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi; Erentepe, Mollakent, Yemişen köyleri ile Uzgörür beldesini ziyaret ederek vatandaşlarla biraya geldi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi; Erentepe, Mollakent, Yemişen köyleri ile Uzgörür beldesini ziyaret ederek vatandaşlarla biraya geldi.


Kaymakam Mehmet İlidi, beraberindeki Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ile vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerdeki sorunların tespiti ve ihtiyaçları yerinde görmek amacıyla ziyaretlerini sürdüren İlidi, köy muhtarlarından bilgiler alarak, köy sakinleriyle sohbette etme imkanı buldu. Eksiklerin giderilmesi için imkanları dahilinde destek sunacaklarını söyleyen İlidi, "Köyleri ziyaret ederek vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte köy ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek, ihtiyaç duyulan kamu yatırımlarını takip ediyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı hizmet veriyoruz. Amacımız, devletin hizmetlerini vatandaşın kapısının önüne kadar götürmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.


Kaymakam İlidi ve beraberindekiler, Uzgörür beldesini de ziyaret ederek Belde Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu ile beraber Üzgörür Taşı imalatçılarını ziyaret etti. Başkandan Üzgörür Taşı ve belde hakkında bilgi alan İlidi, çocukların durumunu, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla yakından ilgilenen Kaymakam İlidi, daha sonra ilçe merkezine döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.