Kaymakamlıktan 4 bin 489 öğrenciye giyim yardımı

Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına getirilen giyim ürünleri, SYDV çalışanları tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için okullarda gönderildi. Özel bir firma tarafından temin edilen giyim ürünlerinin dağıtımına başladıklarını dile getiren ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçede eğitim gören ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık giyimlerine destek olmak amacıyla böyle bir yardımda bulunduklarını söyledi. Çocukların daha sağlıklı güzel şartlar altında eğitim görmelerini istediklerini ifade eden Kaymakam Emre Yalçın, "Okullarda eğitim gören öğrencilerimizin soğuk kış aylarından etkilenmemeleri için ihtiyacı olan ailelerimizin çocuklarına bu yardımları yapıyoruz. Ülkemizin geleceği için sağlıklı ve dinamik gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Okullarımızdaki öğrencilerimiz için yaptığımız giyim yardımlarına, ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğiz. Yaptığımız bu giyim yardımları öğrencilerimize hayırlı olsun, gülle güle kullansınlar" dedi.