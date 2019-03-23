Kayyum Başkandan belediye çalışanlarına veda yemeği

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 2,5 yıldır kayyum olarak görev yaptığı ve birlikte çalıştığı belediye çalışanlarına veda yemeği verdi.

31 Mart yerel seçimlere az bir zaman kala Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, belediye çalışanlarına veda yemeği verdi. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Emre Yalçın, ”31 Mart yerel seçimlerine çok az kaldı. Malazgirt Belediyesini devir etmeden önce 2,5 yıldır birlikte çalıştığımız siz değerli personelimizle veda yemeğinde bir araya gelmek istedik. Biz kayyum olarak sizlerle çalışmaktan son derece memnunduk. Dilerim yeni seçilen belediye başkanıyla uyum içerisinde çalışırsınız. Bizler belediyeyi devir edeceğiz, fakat benim kapımız her daim sizlere her daim açık olacaktır. Ben sizlerden bize haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Bizim sizin üstünüzde bir hakkımız varsa helal olsun” dedi.

Malazgirt Belediyesi çalışanları kayyum belediye başkanları içerisinde en sevilen Kaymakam Emre Yalçın olduğunu ifade ederek, “Biz belediye çalışanlarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok kendisine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Malazgirt Belediyesi çalışanları tarafından Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a plaket takdim ettiler.