Kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuştular

Muş Belediyesinin 2017 yılında aldığı meclis kararıyla merkeze bağlı Zafer Mahallesi'ndeki sarı ve beyaz blokların bir kısmı kentsel dönüşüm programına alınmıştı. 1966 Varto depremi sonrası afet evleri olarak yapılan ve kentsel dönüşüme giren mahalledeki bazı evler, hak sahipleri ve müteahhit firmanın anlaşması sonucu yıkılarak yerine yeni yapılar yapıldı. Yapımı tamamlanan 18 daire ve 6 iş yeri, kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Yapımı tamamlanan yapılarla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 1966 Varto depremi sonrası yaptırılan afet evlerinin kentsel dönüşüm programına alındığını söyledi. Eski yapıların halk arasında ‘sarı ve beyaz bloklar' olarak bilindiğini kaydeden Başkan Asya, “Bu mıntıkada kentsel dönüşüm programı uygulandı. Müteahhit firma, hak sahipleriyle anlaşarak bugün burada 42 daire, 6 büyük iş yerinin kura teslim töreni yaparak, evleri ailelere teslim etti. 2017'de aldığımız karar çerçevesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına ilk etap 18 dairenin bugün teslim edilmesinin mutluluğunu yaşadık. Dolayısıyla bulunduğumuz mıntıkada düzenli bir kentsel dönüşüm yapılabilmesi için, düzenli bir yaşam alanı oluşturulması için sosyal donatısıyla, yeşil alanıyla, eğitim alanlarıyla, ibadet alanıyla, güvenlik alanlarıyla bir bütün olarak yaşanabilir modern bir bölge haline getirmek üzere canla, başla çalışıyoruz” dedi.

Evini teslim alan vatandaşlardan Osman Alanbay ise eski evlerinin 1993 yılında deprem sonrası kendilerine verilen binalar olduğunu, şu an yeni evlerini kura sonucu teslim aldıklarını ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.