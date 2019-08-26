İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıbrıs'tan Malazgirt kutlamalarına yoğun ilgi

Muş’un Malazgirt ilçesinde kutlanan Malazgirt Zaferinin 948’ınci yıl dönümü törenlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de yoğun katılım oldu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde kutlanan Malazgirt Zaferinin 948'ınci yıl dönümü törenlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de yoğun katılım oldu.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar başta olmak üzere, 160 kişilik ekip Malazgirt Zaferi Kutlamalarına katıldı. İHA muhabirine konuşan KKTC Başbakanlığı Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Ahlat'taki ziyaretlerinin ardından beraberindekilerle Malazgirt'e geldiklerini söyledi. Eren, “Malazgirt etkinliklerine 154 genç ve 6 görevli olmak üzere toplamda 160 kişi katıldı. Bize bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına ve emeği geçen herkese minnettarız. Etkinlik kapsamında folklor ekibimiz gelmişti. Burada halk danslarımızı oynadık ve yürüyüşlere katıldık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.