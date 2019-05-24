Kılıç: “Bölgenin parlayan yüzüyüz”

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, 2018-2019 yılını değerlendirerek gelecek yıllarda daha verimli bir çalışma yapacaklarını, üreticileri ve kendilerini daha vakıf bir duruma getireceklerini söyledi.

Türkiye Gazetesi Kayseri Bölge Müdürü Adem Kılıç ve Türkiye Gazetesi Van Bölge Müdürü Haşim Talay'a Malazgirt Ziraat Odasının çiftçilere yönelik yaptığı çalışmaları aktaran Başkan Kılıç, 2018-2019 yılında Malazgirt Ziraat Odasının başarısının her gün artmakta olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği Sultan Alparslan diyarı Malazgirt Ziraat Odasının çalışmalarını yerinde görmek için ilçeye gelen Türkiye Gazetesi Kayseri Bölge Müdürü Adem Kılıç ve Türkiye Gazetesi Van Bölge Müdürü Haşim Talay'ın ilk durakları başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç oldu.

“Malazgirt Ziraat Odası bölgenin parlayan yüzü”

Makam odasında gazetecileri ağırlayan Başkan Kılıç, 2018-2019 yılını değerlendirdi. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, “Odanın geçtiğimiz yıl itibari ile en büyük faaliyeti tüm köylerdeki çiftçileri tek tek ziyaret oldu. İlçemize bağlı tüm köylerimizi ziraat odası tarım danışmanlarımız ve mühendislerimiz ile ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde köylerimizde ister çiftçilik yapsın isterse yapmasın tüm köylü kardeşlerimizin sorun ve sıkıntılarını dinledik. Bu sorun ve sıkıntıları dosyalar halinde gerekli mercilere sunduk. İvedilikle halledilmesi gereken konuları gerekli mercilere ileterek sorun ve sıkıntılarını bir nebze de olsa azaltmayı başardık. Bizlere köylerimizi ziyaret ettiklerimizde köylü kardeşlerimizin gözünde çalışma azmini gördük. Yeter ki devletimiz çiftçilerimize gereken destekleri versin. Bizim köylerimizdeki tüm çiftçilerin en büyük istekleri mazot ve gübre desteklerinin arttırılması oldu. Malazgirt Ziraat Odası olarak köylerimizde yaptığımız bu çalışmalardan dolayı genel merkezimiz tarafından bölgenin en aktif çalışan ziraat odası olduk. Yaz kış demedik köylerimiz ziyaret ettik ”dedi.

"Çiftçilerimize hizmet binası kazandırdık"

Uzun bir süredir görevde olduğunu ifade eden Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, toplanan aidatlarla yönetilen bir oda olduklarını ifade etti. Kılıç, "Çiftçilerimizin odamıza verdiği aidatları değerlendirerek tüm mülkiyeti odamıza ait olan 3 katlı binamızı satın alarak çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Odamızın birinci katı çiftçilerimize hizmet etmek için yeniden düzenledik. İkinci katına çiftçilerimize yakışır bir makam odası yaptık. Üçüncü katı ise yine çiftçilerimiz için özel dizayn edilerek konferans solunu yaptık. Çok şükür çiftçilerimize bir vefa borcumuz vardı, bunu bu vesile ile ödemiş olduk. Odamızın konferans salonunda çiftçilerimiz için değerlendirme toplantıları tertipliyoruz. Yeni açılan devlet destekleri ve tarım projelerini anlatıyoruz. Çiftçilerimizi evlerinde ve camilerde ziyaret ediyoruz. Hedefimiz çiftçilerimize kaliteli ürün nasıl üretilir bunu öğretmek. Milletvekilimizle görüşme yaptık, ziraat odası ilçe koordinasyon kurulu oluşturarak genel merkezimizden yardımlar talepte bulunduk. Bütün bunlar çiftçilerimizin vermiş olduğu emeği fazlasıyla nasıl geri alabilir ile alakalıydı. Sık sık milletvekilimiz ile bir araya geldik, dolu bir 2018-2019 yılı geçirdik” diye konuştu.

“Çiftçilerimiz için ziraat market ve tarım kredi kooperatifi kurduk”

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, yaklaşık 50 bin nüfusu olan ilçeye ziraat marketi kazandırdıklarının ifade ederek, “Amacımız Ziraat Tarım Marketi ile çiftçilerin daha uygun fiyatlara tarım aletleri alabilmelerini sağlamak. Ziraat markette daha çok maliyetine satışlar yapıldığı için çiftçilerimizin faydalanmasını istiyoruz. Bu bir fırsattır. Çeşitli tarım aletleri maliyetine geldiği için piyasadan daha ucuz. Bu da çiftçilerimiz hayli memnun etti. Malazgirt ilçesinin en büyük geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğundan hareketle üreticilerimize hizmet için ayrıca Tarım Kredi Kooperatifini kurduk. İlçemizdeki üreticilerin ve bunlar için gerekli olan tüm bitkisel ve hayvansal girdilerin sağlanması için açtık. Türkiye'nin birçok yerinde tarım kredi kooperatifi hizmet bürosu açılmazken, Malazgirt ilçesinde açılması çok büyük bir şanstır. Bizler Malazgirt Ziraat Odası olarak bu tarihi ilçeye bir hizmet etmek için gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ramazan ayında çiftçilerimizin iftar sofralarına konuk oluyoruz”

Bağlı bulundukları Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin desteğini her zaman aldıklarını belirten Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, “2018-2019 yılında Malazgirt Ziraat Odasının geldiği noktayı Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar toplantılarında dile getirmekte, bu da bizleri hayli mutlu etmekte. Malumumuz marifet iltifata tabidir. Ekibimizle birlikte bu bizlerin çalışma şevkini artıyor. Ramazan ayı içerisinde de boş durmuyoruz. Köylerimizdeki çiftçilerimiz ile iftar yapmaya gayret ediyoruz. İftar sonrası çiftçilerimizin sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz” şeklinde konuştu.