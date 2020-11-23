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Kış lastiği uyarısı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki lastik bayisi yetkilisi Abdurrahman Çağlar, Türkiye genelinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık’ta başlayacak olması nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki lastik bayisi yetkilisi Abdurrahman Çağlar, Türkiye genelinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacak olması nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.


Kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, karlı ve çamurlu zeminlerde lastik performansı göz önüne alınarak özel bir tasarımla dizayn edildiğini aktaran Çağlar, kış lastiğinin yere basan taban bölümünde 7 derecenin altındaki hava koşullarında sertleşmeyen bir karışım kullanıldığını anlattı. Vatandaşların kış lastiğini, kar lastiği olarak yanlış algıladığını belirten Abdurrahman Çağlar, kış lastiğinin hava sıcaklığının artı 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı. Bazı araç sahipleri araçlarının kötü olan lastiklerini kış aylarının gelmesiyle yenilerken, bilinçli sürücülerin de hava sıcaklığının düşmesiyle araçlarına kış lastiklerini taktırdığını söyledi.

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