Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlada

Muş'un Malazgirt ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler kışlık arpa ekti.

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Malazgirt'teki tarım üreticileri de kış mevsimi öncesi tarlada yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Bir tarım ilçesi olan Malazgirt'te kısıtlamadan muaf tutulan tarım çiftçileri, sabahtan akşama kadar tarlada çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor. Sabah saatlerinde tarlaya koşan arpa ve buğday üreticilerini ziyaret eden Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, “Çiftçilerimiz Türkiye kalkınsın diye üretime yoğun şekilde devam ediyorlar. Bu pandemi dönemine rağmen çiftçilerimiz tarlada ekimlerini yapıyor. Her sene buralarda yarım metre kar vardı. Ancak bu sene Malazgirt Ovası'nda tohum ekiliyor. Çiftçilerimiz şu anda kışlık arpa ekiyor. Bu bizim için çok önemli, en azından ilkbaharda ekilecek tohumlar şimdi ekiliyor. Pandemiye rağmen çiftçilerimiz tarlada çalışıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çiftçilerimiz sahadadır. Çiftçilerimiz bu sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır. Şu anda ekinlerini ekiyorlar. Çiftçilerimizi yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçede çiftçilik yapan Mehmet Önal ise pandemi süreci olmasına rağmen üretime devam ettiklerini belirterek, "Devletimizin çiftçilere hak tanınması iyi oldu. Sabah erkenden tarlaya gidip kışlık arpamız ekiyoruz" dedi.