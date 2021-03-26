Kızılay'dan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

Muş'un Varto ilçesinde yüz yüze eğitim öğretime başlayan öğrencilere Kızılay Varto Şubesi tarafından kırtasiye seti desteği verildi.

Kızılay Genel Müdürlüğünden gönderilen çanta ve kırtasiye malzemeleri, Varto Yatılı Bölge Ortaokulu ile (YBO) Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan 500 öğrenciye dağıtıldı. Yardım paketlerinin dağıtımına katılan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, öğrencilerin yüzlerinin güldürülmesinin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, “Artık okullarımız açıldı. Aşılarımız devam ediyor. Öğrencilerimize destek olma amacıyla Kızılay ile birlikte ilçemizde bulunan iki YBO'daki öğrenciler için 500 kırtasiye seti çantası hazırladık. Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah eğitim öğretim döneminde güzel bir katkı sunmuş oluruz. Ben Kızılay'a ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilere kırtasiye setini dağıttıklarını dile getiren Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat ise “İlçemizde bulunan iki yatılı bölge okulumuzda eğitim öğretime devam eden 500 öğrencimize kaymakamımız ve milli eğitim müdürümüzle birlikte kırtasiye setini hediye ettik. Öğrencilerin bu mutluluklarını gördüğümüzde bizde seviniyoruz. Bu konuda başta genel müdürlüğümüze ve kaymakamımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve Kızılay gönüllülerinin de katıldığı dağıtımda çanta setini alan öğrenciler, başta kaymakam olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.