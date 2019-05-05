Kızılaydan selzedelere yardım eli

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı beldesinde dört gündür etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenen ailelere Kızılay ekibi yardım elini uzattı.

Muş ve ilçelerinde günlerdir süren yağışlar sebebiyle etkili olan sel felaketi, Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kızılay Malazgirt Şubesi Başkanı Ömer Gönültaş ve ekibi, bölgede selden dolayı mağdur olan ailelere yardım elini uzatarak, yaralarını sarmaya devam ediyor. Kızılay Malazgirt Şubesi Başkan Gönültaş, selde zarar gören belde halkı için gönüllü olarak geldiklerini belirterek, “4 gündür yağan yağmurlardan dolayı birçok vatandaşımız mağdur oldu. Bizde Malazgirt ekibi olarak sel felaketinin yaşandığı günden beri buradayız. Ben ve ekibim gönüllü olarak burada yardım çalışmalarına katılıyoruz. Selden zarar gören tüm ailelerimize kumanya yardımları yapıyoruz. Bu kumanya yardımlarını bazen belimize kadar suya girerek yapıyoruz, bazen de kepçelerle dağıtım yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahata kavuşuncaya kadar da bölgede yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın. Tüm sel mağdurlarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum” dedi.

Evi su altında kalan vatandaşlar ise, günlerdir yağan yağmurların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyerek, “Yağmurdan sonra evlerimizi su bastı. Evlerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. AFAD ekibi geldi. AFAD ekibi sayesinde evlerimizden tahliye edildik. Kızılay ekibi bizleri hiç yalnız bırakmadı. Devletimiz yanımızda, Allah razı olsun hepsinden" dediler.