Konakkuran Beldesinde iftar yemeği

Muş'un Malazgirt ilçesinin tek belde belediyesi Konakkuran Belediyesi tarafından iftar yemeği verildi.

Malazgirt'te Ramazan ayının son Cuma'sında Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu tarafından verilen iftara yaklaşık bin 500 vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı. Malazgirt Belediye Başkan Vekili Cezayir Bozkurt, Konakkuran Belde Belediyesi Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Nihat Taşer, konuklar ile çok sayıda belde halkı katıldı.

Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu. belde halkının Kadir gecesini kutlayıp, iftar programına katılan belde halkına teşekkür ederek, ”Konakkuran Belediyesi olarak bu Ramazan ayında beldemizde acılan birlik beraberlik sofrasında orucumuzu vatandaşlarımızla birlikte açıyoruz. Çok büyük bir katılım oldu. Ben, bu güzel anlamlı organizasyonda emeği gecen ve katılma lütfunda bulunan tüm misafirlerimize ve belde halkımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konakkuran Belediyesi iftarına katılan belde halkı ise, “Belediye Başkanımıza ve çok misafirlerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Beldemizde açılan iftar sofrasında hep birlikte iftar amcanın mutluluğunu yaşadık" dediler.