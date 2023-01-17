Köy çocukları ilk kez hamburger yedi

Muş'a 50 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyünde yaşayan çocuklar, hayatlarında ilk kez hamburger yedi.

Muş'ta 5 yılda 35 bin çocuğa ulaşan "Elden Ele Mutluluk" ekibi, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya devam ediyor. "Elden Ele Mutluluk" ekibi, Muş'tan 50 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyünde ikamet eden 30 çocuğa kışlık bot, mont ve hamburger dağıttı. Çocuklar hediyelerini almanın yanı sıra ilk defa hamburger yemenin mutluluğunu yaşadı.

4'üncü sınıf öğrencilerinden Ali Yıldız, ilk defa hamburger yedikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Abilerimiz bugün bizi ziyaret ederek bot ve mont getirdiler. Ayrıca hayatımda ilk defa hamburger yedim ve çok mutlu oldu” dedi.

Bot ve mont hediye aldıklarını belirten 4'üncü sınıf öğrencilerinden Belirsu Gül ise “Köyümüz Muş'tan uzak ve çok soğuk. Bugün abilerimiz bizleri köyümüzde ziyaret ettiler. Bize bot ve mont hediye ettiler. İlk defa hamburger yedim, tadı çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

İlk defa çocukların hamburger yemelerini sağladıklarını ifade eden Elden Ele Mutluluk Grup Başkanı Bilal Aktaş da, “Bugün Muş'tan 50 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyüne geldik. Buradaki çocukların bot ve mont eksikliğini tespit ettik. Bugün 30 çocuğumuza bot ve mont dağıttık. Bugün çocuklara ayrıca hamburger getirdik. İlk defa çocukların hamburger yemelerini sağladık. İlk defa hamburger yiyen çocukların mutluluğu bizi çok memnun etti” şeklinde konuştu.

Çocuklara hamburger ısmarlayan hayırseverlerden Hayrettin Özbey ise Gündoğan köyündeki çocukların hayatlarında hiç hamburger yemediklerini öğrendiğini belirterek, “Benim için çok duygusal bir an oldu. Ben de bu konuda yardımcı olmak istedim. Burası şehirden uzak bir köy. Şehirdeki hayatı pek fazla yaşayamıyorlar. Bu mutluluklarına ortak olmak için geldik. Arkadaşlara teşekkür ederiz, herkesin desteğini bekleriz” ifadelerini kullandı.