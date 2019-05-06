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Köy mezarlığı sular altında kaldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Gülçimen köyü mezarlığının bir bölümü sular altında kaldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Gülçimen köyü mezarlığının bir bölümü sular altında kaldı.


Bulanık'ta bir kaç günden bu yana etkili olan kötü hava şartları, yer yer şiddetli sağanak yağışa dönüştü. Yağışlar, kent merkezinde ve köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araç trafiğinde de aksamalar yaşandı. Yağmur özellikle kentin uzak köylerinde etkili olurken, Gülçimen köyü mezarlığının bir bölümünü de su bastı.

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