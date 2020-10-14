Köy okullarında korona virüs denetimi

Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi, belde ve köy okullarında pandemiye karşı alınan tedbirleri yerinde inceleyerek öğrencilerin ders işleyişlerine eşlik ettiler.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi, Bilim Kurulunca alınan kararları okullarda inceleyerek; maske, mesafe ve hijyenin önemi hakkında öğretmen ve yöneticilere bilgilendirmelerde bulundu. Selvi, okullarda yeterince önlemin alındığını gözlemlediğini belirterek, yönetici ve öğretmenlere alınan tedbirler nedeniyle teşekkür etti.