Köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor

Muş'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 140 köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışması başlatıldı.

Kentte kar yağışı, tipi ve fırtına özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler Grup köy yolunda yol açma çalışması başlatan ekipler, kapanan yolları yeniden açarak köylere ulaştı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu grup köy yolunda bazı noktalarda ilerlemekte güçlük yaşayan ekipler, köye ulaşınca köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Yapılan yol açma çalışması hakkında açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Diner, “Kar ve tipi nedeniyle Üçevler Grup köy yollarımız ulaşıma kapandı. Sabah 07.30'dan bu yana ekiplerle birlikte yol açma çalışmasına devam etmekteyiz. Şu an yaklaştık. İnşallah bugün veya yarına kadar Üçevlere yetişiriz. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarımız tekrar kapandı” dedi.

Yolu yeniden ulaşıma açılan Ilıca köyü İncesu mezrası sakinlerinden Abdurrahim Yasun ise, “İl Özel İdaresi ekiplerimiz sürekli yollarımızı açık bırakıyor. Mümkün mertebe yollarımızı açıyorlar. Kar, tipi ve fırtına demeden açıyorlar. Özel idare ekibimize teşekkür ediyoruz. Yolumuzun üzerinde yaklaşık bazı yerlerde 7-8 metre, 10 metreye yakın kar var. Bugün ekipler yine gelip yollarımızı açtılar. Saman ve arpa sıkıntılarımız oluyor. İl Özel İdaresi ekipleri bu yollarımızı açık bırakıyor. Yollarımız bugün yine kapanmıştı ekipler geldi yolları açtı. Yine şehre ineceğiz. Şehre inip ihtiyaçlarımızı temin edip yine köye geleceğiz” diye konuştu.