Köylülerin heyelan korkusu

Muş'un Dumlusu köyünde yaşayan vatandaşlar, karların erimesi ve aşırı yağışların oluşmasından dolayı meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle büyük panik yaşıyor.

Merkeze 35 kilometre mesafede bulunan 40 haneli ve 400 nüfuslu Dumlusu köyünde, yağışların ardından heyelan tehlikesi oluştu. Köyde incelemelerde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, Dumlusu köyünde özellikle birkaç günden beri devam eden yağışların aktivite kazandığını ve yerleşim alanları için ciddi tehlike oluşturduğunu söyledi. Var olan eski heyelanların özellikle ilkbahardaki kar erimeleri ve takip eden dönemdeki yağışlarla birlikte yeniden aktivite kazanmakta olduğunu ifade eden Dölek, “Burada yaptığımız incelemelerde; bazı evlerin ciddi anlamda tehlike altında olduğunu gördük. Çünkü zeminde meydana gelen hareketlenme, üzerinde yer alan konutları da etkilemektedir. Duvarlarda ciddi anlamda çatlaklar, yer yer yıkılma görülmektedir. Dumlusu köyü için kısa vadede belki yapılacak şeyler var ama uzun vadede köy için yapılması gereken en önemli şey, köyün bulunduğu yerin tamamını göz önüne aldığımızda, güvenli bir yer seçerek nakledilmesi gerekir. Bu Muş'ta sadece Dumlusu köyü için değil, Sarıdal, Serinova'nın Çağdaş mezrası, Ağartı gibi yerleşim alanları da Muş'ta ciddi anlamda heyelan tehdidi altında. Vatandaşlar tedirginler. Çünkü; olayın devam etmesinden korkuyorlar” dedi.

Dumlusu köyü sakinlerinden Mehmet Reşit Aykan ise “Devamlı heyelan meydana geldiği için kaymalar oluyor. Biz köy olarak tedirginiz. Devamlı olarak kaymalar olduğu için gece yatamıyoruz. Çocuklarımız korkuyor, endişe duyuyoruz” diye konuştu.