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Köylülerin karlı dağlarda yakacak telaşı

Muş’un Varto ilçesindeki köylüler, zorlu kış aylarını sıcak bir ortamda geçirmek için atlı kızaklarla dağ ve dere yataklarında odun topluyor.

Muş'un Varto ilçesindeki köylüler, zorlu kış aylarını sıcak bir ortamda geçirmek için atlı kızaklarla dağ ve dere yataklarında odun topluyor.


Varto ilçesine bağlı Kayadelen köyünde yaşayan köy sakinleri, yakacak ihtiyaçlarını dağ ve derelerde kuruyan ağaçları toplayarak karşılıyor. Soba ve tandır için topladıkları ağaçları atlı kızaklara yükleyen köylüler, zorlu yolları ise at yardımıyla aşıyor. Kızaklarla köye taşınan ağaçlar; soba, tandır ve yemek pişirme işlerinde kullanılıyor. Ağaçları kışın ekmek pişirmek için gidip ormandan getirdiklerini ifade eden Hakim Aktar, “Kırılan, kuruyan ağaçları toplayıp getiriyoruz ve bunların ateşi ile ekmek pişiriyoruz. Yaşam buralarda çok zor, şehirdeki gibi değil. Ulaşımımızı at ve kızakla sağlıyoruz. Önceden öküz vardı. Öküzleri bıraktık, şu anda öküzlerin yerine atla ulaşımımızı sağlıyoruz. Bir yere giderken atla gidip geliyoruz. Eski usulümüz devam ediyor. Dedelerimizden kalma geleneği devam ettiriyoruz” dedi.


İpek Aktar da kış mevsiminde atla odun taşıdıklarını belirterek, “Her şeyimizi atla getiriyoruz. Her kış böyle. Bazen yol açılıyor bazen açılmıyor. Getirilen odunları sobada, tandırda, ekmek pişirmekte kullanıyoruz” diye konuştu.

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