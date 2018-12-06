Kültür Caddesi ışıklandırıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinin en önemli caddelerinden biri olan Kültür Caddesi'nin asfalt serimi ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçenin en önemli caddesi olan Kültür Caddesi'nin asfalt serimi ve ışıklandırma çalışmalarının bittiğini belirtti. İlçe halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade eden Yalçın, "Malazgirt halkının büyük özlemi olan sıcak asfalt çalışmaları bu yıl için bitti. İlçemizin en önemli caddeleri olan Yılankıran, Arslan Kulaksız ve Kültür caddelerinin sıcak asfalt serimi ve ışıklandırma işlemlerini bitirdik. Kış ayları biter bitmez ilçemizde asfaltlanmamış caddelerimizde sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecek. Caddelerimiz çok güzel oldu. Bu caddelerimizin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Malazgirtli vatandaşlar ise, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a çok kısa bir zamanda birçok işi başarıyla bitirdiğini ifade ederek teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın, göreve başlayalı 3 ay geçmesine rağmen, yaptığı çalışmalar takdire şayandır. İlçemizin en önemli üç caddesinin altyapı, sıcak asfaltı ve ışıklandırma çalışmalarını bitirdi. Karanlık olan ilçemiz, yolların ışıklandırılmasıyla adeta modern bir kent havasına girdi. Kendisine ve başarılı ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalışarak başardılar. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” dediler.