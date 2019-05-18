Kur'an kurslarında yıl sonu programı

6 yaş Kur'an kurslarının yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Bulanık İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, yaptığı kısa konuşmasında, “Devlet olarak görevimiz sadece yollar, meydanlar, parklar yapmak değildir Aslında en önemli görevimiz; vatandaşlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceğini inşa etmektir. Bu da ancak Kur'an ahlakıyla mümkündür” dedi.

İlçe Müftüsü Murat Karanci ise Kur'an kurslarına öğrenci sayılarının her geçen sene arttığını dile getirerek, “Bu kurslarımıza gelen minik öğrencilerimiz hem din eğitimini hem de anaokulu eğitimini beraber alıyor. Bu yaşta öğrenilen bilgiler, kazanılan davranışlar, genellikle kalıcı oluyor. Onun için bu yaştaki eğitim çok önemli. Bu eğitim ve öğretime önem verip, çocuklarımızı buraya gönderen velilerimize teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımız inşallah diğer velilerimize de örnek olur ve bu hizmeti tüm çocuklarımıza ulaştırırız” ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program Hadis-i Şerif ve şiirlerin okunması ile sona erdi.