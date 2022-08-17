Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet programı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt İlçe Müftülüğünün ‘Yaz Kur'an Kursları Etkinlikleri' çerçevesinde eğitim gören 30 öğrenci için mezuniyet programı düzenlendi.

Öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, “Kur'an eğitimi gören çocuklar bizlerin geleceğidir” dedi.

2 ay boyunca çocukları eğiten Hafız Can Ayaz ise Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığının çok önem verdiği projelerden birisi olduğunu belirterek, “Bundan dolayı okul öncesi eğitime çok önem vermemiz gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız da tüm illerde, ilçelerde başlattığı yaz Kur'an kursumuza 30 öğrenci katıldı. Bu öğrencilerimizin birçoğu Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Çok mutluyuz, çok güzel ve neşeli bir kurs dönemi geçirdik” dedi.

Program sonunda değerlendirmede bulunan İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş da, “1071 Sultan Alparslan diyarında yaz Kur'an kursları icra ettik. Allah hocamızdan razı olsun, çocuklarımızı çok güzel eğitmiş. Bizlere çok güzel bir program sundular. Çocuklarımız camiye aşkla şevkle gelmişler. Bu güzel programa katılım sağlayan başta Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer olmak üzere değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda, minik öğrenciler 2 ay boyunca öğrendikleri sure, dua, ilahi ve şiirleri okudular. Kur'an kursunda eğitim gören ve derece yapan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

Program sununda tüm katılımcılara dondurma, kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Selçuklu Mahallesi'ndeki Halifeoğlu Camisi'nde düzenlenen programa Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, kurum amirleri, muhtarlar, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.