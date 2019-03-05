Kursiyerler hem çeyiz hazırlıyor hem de para kazanıyor

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde kış aylarını trikotaj kursuna kayıt yaparak geçiren kadınlar, çocuklarına hem çeyiz hazırlıyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Korkut Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından Altınova beldesinde açılan trikotaj kursu, kadınların umut kapısı oldu. Kursa katılan kursiyerler hem kendilerine çeyiz hazırlıyor hem de zamanının büyük bir bölümünü ev yerine kursta meslek öğrenerek geçiriyor. 35 kursiyerin katıldığı kursta ayda 3 bin adet ürün elde ediliyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Trikotaj Kurs Hocası Hamide Bahadır, “Korkut Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı olan trikotaj kursumuza başladık. Şu an 7. yılımızdayız. Burada kazak, yelek, çocuk takımı, elbise gibi ürünler yapıyorlar. Trikotaj kursuna çok büyük ilgi var. Kursiyerler ürünleri çocuklarına yapıyorlar, kızlara yapıyorlar ve satıyorlar. Çeyiz için lif yapıyorlar. 35 kursiyerim var. Günde 100 tane ürün çıkarıyorlar. Ayda toplam 3 bin ürün elde ediyoruz. Burada çok iyi bir çalışmamız var. Böylede devam edecek inşallah” dedi.

“Çocuklarıma çeyiz hazırlıyorum”

Geçen sene trikotaj kursuna başladığını ifade eden 4 çocuk annesi Evsa Duygu da, “Geçen sene başladım. Kızlarıma çeyiz yapmak için geldim. Daha sonra sipariş olunca almaya da başladım. Allah hocamızdan razı olsun, bize güzel şeyler öğretti. Fakat 4 öğrencim var. Bir devlet desteği olsaydı çok güzel olurdu. Buna rağmen evde boş durmaktan çok daha iyi. Evde sıkılıyoruz. Erkekler kahveye gidiyor, biz kursa geliyoruz. Kış olduğu için yapacak bir iş yok, bağ-bahçe yok. Buraya gelip üretiyor ve hediye ediyoruz” diye konuştu.

“Erkekler kahvede, kadınlar kursta”

Yaz aylarında genelde evde olduklarını ifade eden kursiyer Elif Arat ise, “Yazın evdeyiz genelde. En azından kursa geliyoruz. Canımız sıkılmıyor. Evde boş boş duracağımıza gelip burada bir şeyler öğreniyoruz. Kurs olmadığı zaman maalesef evdeyiz. Yapacak hiçbir iş yok. Köy ortamı, iş ortamı yok, çalışamıyoruz. Devletimiz biraz yardım ederse, destekte bulunursa bayanlarımız içinde çok iyi olur. En azından köy yerinde bayanlarımız boş durmamış olur. Beyler zaten kahvehanede, bayanlar ortada kalmış durumdadır” şeklinde konuştu.