Kurtlardan kaçan dağ keçisi koyun sürüsü sayesinde hayatta kaldı

Muş'un Varto ilçesinde kurtlar tarafından saldırıya uğrayan ve arka bacaklarından ağır yaralanan dağ keçisi, karşılaştığı sürünün arasına girerek kurtuldu.

Varto kırsalında kurtların saldırısına uğrayan dağ keçisi, merada otlayan koyun sürüsü sayesinde hayatta kaldı. Çobanın yoğun çabası ile köy merkezine ulaştırılan yaralı dağ keçisi, vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Köye gelen ekipler tarafından Tarihi Murat Köprüsü'ndeki hayvanat bahçesine götürülen dağ keçisi, burada veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

Yaralı keçi, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşması durumunda yeniden yaşam alanına bırakılacak. Yaban keçisinin arka iki bacağındaki yaralara dikiş atıldığı bilgisini veren yetkililer, uyguladıkları antibiyotik, sprey ve vitamin tedavisinin olumlu yanıt verdiğini belirtiler.