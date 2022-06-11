Lise öğrencileri tarihi dokuların korunması için resmediyor

Muş'taki Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören öğrenciler, kentte birçok medeniyetten kalma tarihi yapı dokularının korunması için tuvale işledikleri resimlerle tarihi eserlerin korunmasına dikkat çekiyor.

Muş'taki lise öğrencileri; Urartu, İskit, Pers, Roma, Selçuklu, Osmanlı, Moğol, Eyyübiler ve beylikler döneminden kalma tarihi eserlerin korunması için örnek bir çalışmaya imza attı. Okuldan tuvallerini alarak yola çıkan müzik ve resim bölümü öğrencileri, gözetmen öğretmen eşliğinde kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezerek; cami, kilise, hamam, eski Muş evleri ile tarihi yapıları resmediyor. Müzik öğrencilerinin enstrümanı eşliğinde tarihi kaleme alan öğrenciler, yapıların korunmasına dikkat çekiyor. 6 aylık çalışmayla birçok eseri resmeden öğrenciler, yaptıkları çalışmaları açacakları sergiyle vatandaşlara tanıtacak.

“Bir millet için tarih neyse insan için de hatıra odur”

Müzik bölümü öğrencilerinden Bahar Boylu, bir millet için tarih neyse insan için de hatıranın o olduğunu söyledi. Kadim bir tarihe sahip Muş'un tarihi eserlerini kaleme aldıklarını kaydeden Boylu, “Osmanlı, Bizans ve Roma döneminden kalma tarihi mekanlarımızı öğretmenlerimizle gezdik ve bunların hepsini resme aktardık. Müzik bölümündeki arkadaşlarımızla buraya gelip bir yandan müzik çalıp bir yandan da eserlerimizi tuvale işledik. Tarihi mekanlarımız zarar görmesin, kaybolmasın, farkındalık oluşturmak amacıyla yapmış olduğumuz resim çalışmalarını halkımızın beğenisine sunmak için sergi açacağız” dedi.

“Tek amacımız eserlerimiz yok olmasın, vatandaşımız bilinçlensin”

Urartu, İskit, Roma ve Osmanlı döneminden kalma eserleri koruma amaçlı resmettiklerini ifade eden resim bölümü öğrencisi Berivan Kılınç ise “Müzik bölümü arkadaşlarımız motive amaçlı bize yardımcı oldular. Amacımız tarihi korumak olduğu için halkımızın beğenisine sunacağız. O yüzden sergi ve konserimiz olacak. Tek amacımız eserlerimiz yok olmasın, vatandaşımız bilinçlensin diye. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. O yüzden biz bu konuya el attık. Eserlerimizi yaşatacağız, yok olmasına da izin vermeyeceğiz” diye konuştu.