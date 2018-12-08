Lise öğrencilerinden engellilere moral ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Empati Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İpek ile öğretmenler öncülüğünde düzenlenen ziyarette öğrenciler, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezini gezdikten sonra özel eğitim gören özel insanlarla birlikte şarkılar söyleyip doyasıya eğlendiler. Özel eğitim öğrencilerinden 26 yaşındaki zihinsel engelli Aysel Altıntaş, öğrencilerin seslendirdiği tüm şarkılara kendince eşlik etmesi güzel anların yaşanmasına sebep oldu.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdikleri etkinlikte özel eğitim gören özel insanların anneleri, okul idaresine ve öğrencilere teşekkür etti.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer ipek, gerçekleştirilen etkinliğin hem lise öğrencileri hem de merkezdeki öğrenciler açısından son derece verimli geçtiğini belirterek, bu ziyaretleri bir projeye dönüştürerek devam edeceklerini söyledi.

Empati Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hikmet Çiftçi ise, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencilerine teşekkür etti.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de, böyle bir organizasyonun gerçekleşmesine sebep olan okul idarecilerine teşekkür ederek, “Bugün burada özel eğitim gören kardeşlerimizle tanışma ve onların tedavi sürecinde neler yaşadıklarına şahit olduk. Bu özel insanların anneleriyle konuştuk. Özel bir insana sahip olmalarının verdiği duyguyu sorduk. Bizler ileride birer sağlık personeli olacağız. Bu kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz, onları öğrenmeye çalıştık. Bu kardeşlerimiz için hazırladığımız şarkıları birlikte seslendirmenin sevincini yaşadık” dedi.

Daha sonra özel eğitim gören özel insanlar, aileleri, özel eğitim okulu öğretmenleri, lise idarecileri ve öğrencileri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.