Maçın geliri depremzedelere bağışlandı

1984 Muşspor, sahasında Bursa Yıldırımspor ile oynadığı maçın gelirini depremzede vatandaşlara bağışladı.

Muş'ta olumsuz hava şartları ve sonrasında meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelen ve bugün oynanan Muşspor ve Bursa Yıldırım Spor maçının tüm gelirleri depremzedelere bağışlandı. 21. hafta erteleme maçında Bursa Yıldırım Spor'u ağırlayan 1984 Muşspor rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti. Son 5 maçta sadece bir galibiyeti bulunan Bursa Yıldırım Spor ise 24 puanda kaldı. 1984 Muşspor Kulüp Başkanı Nevzat Kaya'nın başlattığı kampanyaya taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Muşspor Başkan Yardımcısı Orhan Kaya, yapılan yardımları değerlendirerek, “1984 Muşspor ve Bursa Yıldırımspor maçının gelirlerini depremzedelere bağışladık. Taraftarlarımızın bu denli birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri çok güzel. Bu yükün altından beraber kalkacağız. İnşallah takımımızı üst sıralarda görürüz” dedi.

Taraftarlardan İsmail Özkan, 3 bilet alarak kampanyaya destek olduğunu belirterek, “Maçın gelirleri depremzedelere bağışlandığı için bizlerde 3 bilet alarak bu kampanya ya destek verdik. Takımımıza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.