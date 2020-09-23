Malazgirt ara yollar parke taşıyla döşeniyor

Muş'un Malazgirt Belediyesi, yaya güvenliğini ön plana çıkaran çalışmalarıyla cadde ve sokakları yeniliyor.

Malazgirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sonbahar çalışması ile kışa hazırlık kapsamında ilçe merkezi ara caddelerinde kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçe merkezi ve ara sokaklarında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla yolların kilitli parke taşıyla kaplandığını belirtti. Başkan Altın, ilçe merkezi ve dış mahallelerde planlanan yol güzergâhlarına kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının durmadan devam ettiğini belirterek, "İlçe merkezimizin ara yollarında çalışmalarımız devam etmektedir. Bulanık Caddesi'ni Kültür Caddesi'ne bağlayan Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu arkasında bulunan ve vatandaşların yoğunlukla kullandığı ara yolumuzun kilitli parke taşı ve kaldırım çalışmalarını başlattık. Vatandaşlarımız kış ayları gelmeden Malazgirt'te yakışır yollardan geçsin istiyoruz. Tek amacımız halkımızın tertemiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak. İnşallah en kısa sürede kilit parke taşı döşenmemiş, asfaltı atılmamış yol kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecektir. Ara caddelerimizde yapmış olduğumuz parke çalışması ile vatandaşlarımızı yazın tozdan kışında çamurdan kurtarmak adına var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.