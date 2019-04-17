Malazgirt Belediye Meclisi toplandı

Muş'un Malazgirt Belediye Meclisi, seçimlerin ardından ilk toplantısını Başkan Cengiz Altın başkanlığında yaptı.

AK Parti'li Belediye Başkanı Cengiz Altın başkanlığında yapılan toplantıya belediye meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında; meclis üyelerinin görev dağılımı yapılırken, alınan bazı kararlar ise oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylamalar sunucunda Malazgirt Belediye Meclis Başkan Vekili Emir Yurdakul, daimi encümenler ise Ahmet Yağcı ve Cezayir Bozkurt oldu.