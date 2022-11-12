Malazgirt Belediyesi yol ağını genişletiyor

Muş'un Malazgirt Belediyesi alt yapı ve üst yapı çalışmaları çerçevesinde kış ayları öncesinde hummalı çalışmalar yürütüyor.

Malazgirt Belediyesi, Mengüçgazi Mahallesi Kümbet Cami çevresinde daha önceden bataklık olan mevkide gerçekleştirdiği yeni yol açma ve genişletme çalışmaları çerçevesinde ilçenin yol ağını genişletiyor. Belediye Başkanı Cengiz Altın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar ile ilçenin çehresi değişiyor. Mengüçgazi Mahallesinde yeni yol açma ve genişletme çalışması ile yol ağına ekleme yapıldı. Bir yandan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının değişiminin yapıldığı mahallelerde diğer yandan üstyapı çalışmaları sürdürülüyor. Mengüçgazi Mahallesi Kümbet Cami çevresinde yapımı devam eden yol açma ve genişletme çalışması hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Cengiz Altın, “Bir hayalimi daha gerçekleştirmenin mutluğunu yaşıyorum. Eskiden Kümbet Camimizin arkası tamamıyla bir bataklıktı. Oradan yıllardır bir dere geçiyordu. Ben göreve geldikten sonra birçok mahallemizde yol açma çalışmaları yaptık. Bu açtığımız yol ise benim bir hayâlımdı. Çok şükür kümbet cami arkasındaki dereyi önce ıslah ettik. Sonrasında kilitli parke taşı ile yolumuzu yaptık. Malazgirt ilçemize yeni yol açma çalışmalarını devam ettireceğiz” dedi.

Yol çalışması çerçevesinde ilçeye yeni bir yol kazandıracaklarını belirten Başkan Altın; “Temiz ve yaşanılabilir bir ilçede yaşamak ilçe halkının hep hasreti olmuştu. Bu görevi üstlenmeden önce ilçe halkımıza yaşanılabilir bir ilçeyi sunacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a şükürler olsun verdiğimiz sözü tutmak için yoğun mesai harcayarak, ilçemizin hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlıyoruz. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bunların yanı sıra belediyemizin yol ağını genişletme için çalışmalarımız var. Tüm mahallerimizde yeni yol açma ve genişletme çalışmamızla ilçemize yeni yollar kazandırmış olacağız. Gayemizden biri de ilçemizi güzelleştirerek, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek, onların sorunlarını kısada sürede çözmek ve çamurlu yollardan bir an önce kurtarmaktır” dedi.

“Üstyapı çalışmalarına başladığımız mahallelerde yollar yeniden şekilleniyor”

Altyapısı tamamlanan mahallelerde üstyapıya geçilmesi ile yolların şekillendiğini vurgulayan Başkan Altın; “İlçemizin bütün eksikliklerini gidermek için canla başla çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerde üstyapıya geçiyoruz. Altyapı çalışmaları çerçevesinde yapılan çalışmalar görünmediğinden dolayı gözle görünür bir şey olmuyor. Ama en önemlisi de altyapı çalışmalarıdır. Üstyapı çalışmalarına başladığımız mahallelerde yollar yeniden şekilleniyor. Bu da hizmet atağı çerçevesinde verdiğimiz mücadelenin meyvesidir. Asfalt, kilitli parke taşı ve kaldırım çalışmaları olmadan vatandaşlarımız feraha eremeyecek. Dolayısıyla bizde vatandaşlarımızı kış ayları öncesinde çamurlu yollardan kurtarmak için çaba gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımızın hayata geçirilmesinde desteklerini esirgeyemeyen devlet büyüklerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Bin bir emek veren işçi kardeşlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri de Başkan Altın'a teşekkür ettiler.