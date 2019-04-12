Malazgirt belediyesinde devir teslim

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Cengiz Altın mazbatasını alarak, başkan vekilliği görevini yürüten Kaymakam Emre Yalçın'dan görevi devraldı.

Başkan Cengiz Altın Malazgirt Adliyesinde düzenlenen törende mazbatasını İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden aldı. Daha sonra beraberindekilerle belediye binasına geçen Başkan Altın, burada düzenlenen devir teslim törenine katıldı. Devir teslim töreni öncesi kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı ve aynı zamanda belediye başkan vekilliği yapan Emre Yalçın, yaklaşık 2,5 yıldır belediye başkan vekilliği görevini kayyum olarak yürüttüklerini anımsatarak, yeni başkan Cengiz Altın'a başarılar diledi.

Yeni başkan Cengiz Altın ise devir teslim töreninde yaptığı açıklamada seçim öncesi huzurun, kardeşliğin, sevginin, barışın ve muhabbetin teminatı olacakları sözünü verdiklerini hatırlatarak, sözlerinin arkasında olduklarını söyledi. Herkesin başkanı olacağını vurgulayan Altın, “Ben ilçe halkı adına bugüne kadar verdiğiniz emeklerden dolayı çok teşekkür diyorum. Bizim yükümüz ağır. Biz baştan da söyledik Malazgirt'te 9 bin 400 kişi bize oy vermiş. Adaletli düzgün bir şekilde hizmet yapacağız, ayrıştırmayacağız. Malazgirt halkını bütünleştireceğiz. Partileri ne olursa olsun ideolojileri ne olursa olsun, herkes bizim kardeşimizdir. Malazgirt ilçesini adına yakışır bir ilçe yapacağıma bir kere daha sizlerin önünde söz veriyorum. Biz bu koltuklara oturmaya gelmedik. Çok şükür öylede bir hevesimizde yok. İsteyen herkes bu koltukları alıp evine götürebilir. Artık hizmet zamanı koltuklara oturma zamanı değil. Ben tekrar tekrar tüm Malazgirt halkına oy versin vermesin hepsine sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Emre Yalçın, belediye mührünü Başkan Cengiz Altın'a teslim etti.