Malazgirt Belediyesinden asfalt çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları okullar mevkisi ile polis lojmanları bölgesinde devam ediyor.

Malazgirt Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda asfalt serimine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde reglaj ve sıkıştırma çalışması yaptığı Selçuklu Mahallesi'nin okullar bölgesinde ve yeni yapılan polis lojmanlarının önündeki yola asfalt serim çalışmalarını başlattı. Ekipler, bir yandan asfalt serimi yaparken diğer yandan bazı sokakların sökümlerini yaparak asfalta hazırlıyor.

Malazgirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibinin yaptığı çalışmaları yerinden denetleyen Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, yeni asfaltlanacak yolun tüm Malazgirtlilere ve burada okuyan öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Başkan Altın, “Sıcak asfalt çalışmalarımız Selçuklu Mahallesi okullar bölgesi ve yeni yapılan polis lojmanlarının yolunda devam ediyor. Buradaki yolumuz bittiği takdirde hem buradaki okullarımızda okuyan öğrencilerimiz rahatlayacak hem de yeni yapılan polis lojmanlarındaki polislerimiz işlerine rahatlıkla gidebilecek. Diğer mahallelerimizde de yol yapım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.