Malazgirt Belediyesinden sıcak asfalt çalışması

Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine sayılı günler kala altyapı, su kanalizasyon ve sıcak asfalt çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Üst yapı çalışmaları kapsamında Bulanık Caddesi, Şehit Ömer Halis Demir Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve şehir otoparkında toplam 7 buçuk kilometrelik sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Çalışmaları inceleyen Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçedeki yolların yenilenerek hizmete sunulması konusunda çaba gösterdiklerini söyledi. Sıcak asfalt çalışmasının ilçe merkezindeki ana yollardan Bulanık Caddesi, Şehit Ömer Halis Demir Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı ile şehir otoparkında devam ettiğini ifade eden Altın, "İlçe merkezi ana yollarında Cumhuriyet Meydanı ve şehir otoparkında toplamda 7 buçuk kilometre sıcak asfalt çalışmalarımıza başladık. Sıcak asfaltı yapılacak yollarımız, meydanımız ve otoparkımız ilçe halkımıza hayırlı olsun. Ayrıca ilçe merkezimizin ara yolları ve mahalle aralarında başlattığımız kilitli taş parke çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. Yapacağımız çalışmalarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın yapılan tüm çalışmaları yerinde takip etmesi, vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Altın'a teşekkür etti.