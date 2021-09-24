Malazgirt Belediyesinden sıcak asfalt çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesinin üst yapı çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda başlattığı sıcak asfalt serimi ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Malazgirt Belediyesi ekipleri, kış ayları öncesinde ilçe merkezi ve mahallelerdeki sıcak asfalt serimi ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına ağırlık verdi. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçedeki yolların kış ayları öncesinde yenilenerek hizmete sunulması konusunda çaba gösterdiklerini belirtti. Sıcak asfalt çalışmalarının ilçe merkezindeki ana yollarda tamamlandığını belirten Başkan Altın, "Yüklenici firmamız şu anda ilçemizin cevre yollarında sıcak asfalt çalışmalarını yürütüyor. İlçe merkezi ana yollarında 8 kilometre sıcak asfalt çalışmamızı bitirdik. Şimdide cevre yollarımızda sıcak asfalt çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca ilçe merkezimizin ara yolları ve mahalle aralarında başlattığımız kilitli taş parke çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. Yapacağımız çalışmalarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.