Malazgirt Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar yeniden başladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde mevcut devlet hastanesinin yetersiz olması nedeniyle projelendirilen ve 2016 yılında eski şehirlerarası otogar alanında yapımına başlanan 100 yataklı hastane inşaatının bitirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Malazgirt Devlet Hastanesi inşaat yapım işini alan firmaların ekonomik gerekçelerle işi bırakması üzerine yeni hastane binasının inşaat çalışması durmuştu. Yapılan yeni anlaşma ile aynı firma yeniden Malazgirt Devlet Hastanesinin inşaat çalışmasını başlattı. İnşaat çalışmasının başlaması üzerine Malazgirt Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Haydaroğolları ve Başhekim Uzman Doktor Esma Söylemez çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yüklenici firmadan bilgi alan Müdür Hüseyin Haydaroğolları, yılsonuna kadar Malazgirt Devlet Hastanesi inşaatın bitirileceğini söyledi. Projenin tamamlandığında Malazgirt'tin modern bir sağlık kompleksine kavuşacağını ifade eden Hüseyin Haydaroğolları, “2016 yılında başlayan Malazgirt Devlet Hastanesinin inşaat çalışmaları, yüklenici firmaların ekonomik gerekçeleriyle tamamlanamadı. Malazgirt Devlet Hastanesinin inşaat çalışmaları yapılan yeni anlaşmalarla yeniden başladı. Burada bölgemiz için son derece önemli bir sağlık yatırımı projesi hayata geçirilecek. Yılsonuna kadar projenin tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Yapımına devam edinilen Malazgirt Devlet Hastanesi inşaatının depreme dayanıklı olmadığı söylentilerinin ilçede asparagas bir haber şeklinde dolaştığını belirten firma yetkilileri ise “Kesinlikle depreme dayanıklılık konusunda bir olumsuz durum söz konusu değil. Depreme dayanıklılık konusunda tüm testler yapılmış olup, depreme dayanıklı raporları mevcuttur” dedi.