Malazgirt Devlet Hastanesinin doktor kadrosu göz kamaştırıyor

Muş'un Malazgirt Devlet Hastanesi, yapılan atamalar sonrasında 24 doktora ulaştı.

Malazgirt İlçe Sağlık Müdürü Vekili ve Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Zekeriya Hannarici, yeni atamalar ile 14 uzman, 7 pratisyen ve 3 diş tabibiyle birlikte toplam doktor sayısının 24'e ulaştığını söyledi. Yeni atamalarla hastanedeki doktor sıkıntısının büyük ölçüde azaldığını belirten Başhekim Hannarici, "Hastanemiz yeni atamalar ile 14 uzman doktor, 7 pratisyen hekim ve 3 diş tabibi ile birlikte toplam 24 doktora ulaştı. Hastanemizde son atamalarla birlikte şimdilik çok şükür doktor sıkıntımız yok denecek kadar azaldı. Hastanemizde eksik olan branşlara yeni atamalar yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğümüz, isteklerimiz doğrultusunda doktor göndererek eksikliklerimizi azami seviyelere indirdiler. Malazgirt halkının en büyük sıkıntısı, kadın doğum uzmanı ve çocuk uzmanının olmamasıydı. Bizler başhekimlik olarak bu sıkıntıyı çok şükür sona erdirdik. Kadın doğum uzmanımız ve diğer uzman doktorlarımız Malazgirt halkı için hizmet vermeye hazırlar. Malazgirt halkı artık başka il ve ilçelere çok büyük sıkıntıları olmadıkça gitmeyecekler. Burada tüm tedavilerini yapabilecekler" dedi.

Cihazların yenilendiği Malazgirt Devlet Hastanesinde yeni atanan uzman doktorlar ve pratisyen hekimlerle birlikte daha kaliteli hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Uzman Dr. Zekeriya Hannarici, son aylarda yapılan doktor atamaları ve yenilenen cihazlarla hizmet kalitesinin arttığını kaydetti. Yoğun bakım, diyaliz, diş, yataklı servisleri ve kan transfüzyon merkezinin çok yoğun ve efektif bir şekilde çalıştığını dile getiren Hannarici, “İlçemize ve yakın bölge hastalarına hizmet vermekteyiz. Ayrıca 3 ameliyathane ile B ve C grubu ameliyatlar sorunsuz bir şekilde yapılmaktadır. Diyaliz hastalarımız en uzak köylerden dahi hizmet aracımız ile alınıp tedavileri hastanemizde yapıldıktan sonra evlerine tekrar götürülmektedirler. Sürekli yatarak tedavi olması gereken ve kesinlikle yürüyemeyen yüzde 100 yatağa bağımlı yaşayan hastalar ile çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde sağlık hizmeti veriyoruz. Fizik tedavi uzmanımızın eşliğinde fizik tedavi ünitemiz aktif çalışmaktadır. Son atamalarla birlikte kardiyoloji uzmanımız da görevine başladı. Daha önce burada efor testi yapılamamaktaydı, efor testi de yapılmaya başlandı. Hastanemizden başka il ve ilçelere sevklerin azalması, hasta memnuniyetimizin artması ve en önemli görevimiz olan şifa bulmuş gülen yüzlerle karşılaşmamız, çalışma azmimizi daha da arttırmaktadır. Ek olarak Muş ilçelerinde sadece bizde erişkin odiyometri testi hizmeti mevcut" diye konuştu.

Güzel bir haber daha vermek istediğini söyleyen Uzman. Dr. Zekeriya Hannarici, hastanelerinin ‘Bebek Dostu Hastane' unvanının da yakın tarihte tescilleneceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından ilçeye yeni atanan doktorlarla hastanede doktor sıkıntısının yok denecek kadar azaldığını söyleyen Hastane Müdürü Hüseyin Haydaroğulları, yeni atanan doktorlarla Malazgirt halkına en iyi hizmeti vermek için hazır olduklarını belirtti. Hüseyin Haydaroğulları, "Yeni yapılan atamalarla hastanemizde çok şükür şu an ciddi bir doktor sıkıntımız kalmadı. Çok şükür şu anki kadromuz sayesinde başka il ve ilçelere sevk edilen hasta sayımızda çok büyük bir azalma oldu. Yeni atanan doktorlarımızla kadromuzda şu an 24 doktor mevcut. Bunlar Başhekimimiz İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekeriya Hannarici, Anestezi Uzmanı Dr. Kasım Ertürk, Çocuk Uzmanı Dr. Zeynep Torunoğlu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gonca Yazıcı, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eren Bektaş, İç Hastalıkları Uzmanı Atacan Akmeşe, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Rıfat Peksöz, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Seylan Tapan, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özge Çetinarslan, KBB Uzmanı Dr. Orhan Asya, Radyoloji Uzmanı Mustafa Özdemir, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Halil Bayat, Ortopedi Uzmanı Dr. Osman Polat, Üroloji Uzmanı Dr. Ahmet Ender Ceylan, pratisyen hekimler Selim Derici, Mehmet Ali Abasıyanık, Yunus Emre Alıncak, Burçak Balyemez, Mustafa Görkem Sarıkaya, Gediz Can Çetinkaya ve Elif Özdemir ile diş tabipleri Sümeyye Soydaş ve Elif Durna Şimşek'tir" diye konuştu.

Malazgirt Devlet Hastanesi yönetimi, ilçeye yapılan doktor atamaları konusunda desteği olan herkese teşekkür ettikler.