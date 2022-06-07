Malazgirt HEM'de yıl sonu sergisi

Muş'ta Malazgirt Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler, açılan sergiyle ilçe halkının beğenisine sunuldu.

Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Malazgirt Kalesi'nde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kursiyerlerle birlikte kesti.

Burada bir konuşma yapan Malazgirt HEM Müdürü Fehmi İpek, “Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası' açılış programımıza hoş geldiniz. Bu yılki temamız ‘Geri Dönüşüm'. Geri dönüşüm sayesinde kursiyerlerimizin ürettiği ürünler ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Gönüllülüğe bağlı olarak her yaştaki insanların ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda mesleki ve teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kurslar düzenlenmektedir. Hayat boyu öğrenmede eğitim merkezi olan halk eğitim merkezleri, beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm insanlara hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş eğitim kurumlarıdır. Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2021-2022 genel mesleki alanda toplam 324 kurs açılmış, bu kurslarda 4 bin 232 kursiyer eğitim almış olup; bu kurslarda 77 usta öğretici görev yapmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış oldukları okuma-yazma seferberliğinin ikinci döneminde 14 adet okuma-yazma kursu ve 8 adet okuma-yazma seviye tespit sınavı düzenlenmiştir. Yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve bizleri cesaretlendiren Kaymakamımız Sayın Yiğit Yaşar Demirer'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya'ya başta olmak üzere çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Folklor ekibinin gösterisi, müzik dinletisi ve minik öğrencilerin geri dönüşüm defilesinin ardından kursa katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el işi biçki, dikiş, nakış gibi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ve beraberindekiler, kursa katılan kadınları çalışmalarından dolayı kutladılar.

Yıl sonu sergisine Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroglu, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehmi İpek, kurum müdürleri, kursiyeriler ve çok sayıda vatandaş katıldı.