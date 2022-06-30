Malazgirt ilçesinin ilk tenis kortu açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tenis kortu düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Selçuklu Mahallesi'nde bulunan kortun açılışında yaptığı konuşmada, ilçede farklı bir spor dalının yapılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kaymakam Demirer, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun girişimleriyle Spor Toto Başkanlığı tarafından ilçemizde yapılan tenis kortumuz hayırlı olsun. Malazgirtli gençlerimiz bizim için önemli ve değerli. Bizler de kaymakamlık olarak göreve geldiğimiz günlerden itibaren sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. İlçemizin ilk tenis kortu sahası hayırlı olsun. Bu sahanın buraya kazandırılmasında katkısı olan Spor Toto'ya ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İlk tenis maçının Muş Vali Yardımcısı Mustafa Taş ve Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak arasında yapıldığı kortun açılışına Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özbey de katıldı.