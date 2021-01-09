Malazgirt Karahasan Köyü Ortaokulunda tasarım ve beceri atölyesi kuruldu

Muş'un Malazgirt ilçesi Karahasan köyü Ortaokulunda tasarım beceri atölyesi kuruldu.

Pandemi dolayısı ile kapalı olan okulda yenileme çalışmalarını sürdüren Karahasan Ortaokulu idarecileri, pandemi sonrası okula gelecek öğrenciler için hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyorlar. Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında ortaya konan hedeflerden biri de tüm seviyelerdeki okullara birer tasarım ve beceri atölyesi kurulmasıydı. Köyümüzdeki ortaokulumuzda kurduğumuz bu tasarım beceri atölyesi ile öğrencilerimizin pandemi sonrası yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

İlçedeki tüm okullarda yeni atölyeler kurulması için kurum ve kuruluşları işbirliğine davet eden milli eğitim yetkilileri, “Düşünmek, tasarlamak, üretmek için tasarım beceri atölyelerinin büyük önemi bulunmaktadır. Karahasan Ortaokulunda tiyatro alanında açtığımız tasarım ve beceri atölyesine verdikleri destek için Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'a ve Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Pandemi sonrası okulumuzda eğitim görecek öğrencilerimize yeni eğitim imkanları sunduğumuz için çok mutluyuz” dedi.