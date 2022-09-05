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Malazgirt Kaymakamı Bayram göreve başladı

Gaziantep’in Karkamış Kaymakamlığından Muş’un Malazgirt Kaymakamlığına atanan Göksu Bayram göreve başladı.

Gaziantep'in Karkamış Kaymakamlığından Muş'un Malazgirt Kaymakamlığına atanan Göksu Bayram göreve başladı.


Malazgirt Kaymakamlığı önünde kamu kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılanan Kaymakam Bayram, makamında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak ve İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ile tanışarak Malazgirt ilçesi hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Bayram, daha sonra kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirleriyle ile tanışma merasimi sonrasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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