Malazgirt Kaymakamı Demirer köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile Nurettin Köyünü ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi.

İlk olarak Nurettin köyü taziye evi önünde vatandaşlarla bir araya gelerek, dilek ve taleplerini dinleyen Demirer, daha sonra Nurettin köyünde 1980 yılında şehit olan güvenlik korucusu Zeki Büyükdağ'ın eşi ve çocuklarını ziyaret etti.

Şehit ailesinin dilek ve taleplerini dinleyen Demirer, "Güzel vatanımız için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Evlatlarını bu ülkenin birliği ve güvenliği için şehit veren ailelerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin aileleri bize şehitlerimizin emanetidir. Her daim her fırsatta onların yanında olmamız lazım ve yanlarındayız " dedi.

Daha sonra şehidin torunlarına oyuncak hediye eden Demirer, "Bunlar hepimizin torunlarıdır. Bu çocuklar bize şehidimizin emanetidir" dedi.