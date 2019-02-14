Malazgirt Kümbet Cami Derneği Yönetiminden hayırseverlere teşekkür

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Camileri Yapma ve Yaşatma Derneği Yönetimi, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden 1071 Kümbet Camisine 5 yıldan beri yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Malazgirt ilçesinde 5 yıl önce eski Kümbet Camisini yıkıp Selçuklu mimarisine uygun 1071 Kümbet Camii inşaatının sadece dış kaplama işi kaldığı ifade edildi. Cami yapımında yardımlarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Malazgirt Camileri Yapma ve Yaşatma Derneği yönetiminden Abdullah Tekin ve Hacı Tahsin Altun; "Yaklaşık 5 yıl önce ilçemizdeki eski camimizi yıkıp yerine büyük bir cami yapmak için girişimde bulunduk. Bu uğurda yaklaşık 5 yılda her yönden bölgeye örnek bir camiyi Allah'ın izniyle hayata geçirmeye çalıştık. Çok şükür hayırsever vatandaşlarımız sayesinde camimizin iç mekan işleri bitti. Camimizin sadece dış kaplama işi kaldı. Geçtiğimiz yıl dış kaplama işine başladık. Dış kaplama işinin yarısını yaptık yarısı kaldı. Hayırsever vatandaşlardan son ricamızdır, yarım kalan dış kaplama işine nakdi olarak yardım yaparsanız çok seviniriz. Tek sıkıntımız dış kaplama kaldı. Onu da Allah'ın izniyle siz değerli hayırseverlerden gelen yardımlar ile yapıp bitirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl ilçemizde yapılacak 26 Ağustos şenliklerinde camimizin resmi açılışını Cumhurbaşkanımıza yaptırmayı düşünüyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız bizi kırmaz. Camimizin açılışına teşrif ederek bizleri onurlandırır" dediler.

Camimizin yapım aşamasında beş yıl boyunca ilçede kaymakam olarak görev yapan tüm mülkü amirlerinin desteklerini esirgemediklerini de dile getiren Tekin ve Altun; "İlçe kaymakamlarımızdan Muhammed Gürbüz temelini attı. Sonrasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Abdullah Atakan Atasoy, Soner Kırlı ve ilçemizin yeni Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliriz. Allah hepsinden razı olsun. Camimize çok destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu uğurda bugüne kadar maddi manevi katkı veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bölgemize layık bir camiyi ilçemize armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize, hayırsever dostlarımıza, bugüne kadar emeği geçen tüm Allah dostlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Rabbim yaptıkları yardımları Dergah-ı İzzet'inde kabul etsin" şeklinde konuştular.