Malazgirt MYO'da mezuniyet coşkusu

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, MYO'ların ülkemizin ihtiyaç duydukları ara elemanların yetiştirilmesi misyonunu üslendiğini söyledi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise mezun olan tüm öğrencilere başarı dileğinde bulunarak, “Bundan sonraki eğitim ve iş hayatınızda başarılar dilerim” dedi.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da mezun olanlara başarı dileğinde bulundu.

Program, daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kep fırlatma töreniyle sona erdi.

Törene Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, sivil toplum kuruluşları ve siyası parti temsilcileri, kurum amirleri, çok sayıda öğretim görevlisi, öğrenci velisi ve öğrenci katıldı.