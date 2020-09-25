Malazgirt şehitlerini arama çalışmalarında son durum

"Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma" projesi kapsamında Malazgirt'in Örenşar köyündeki 1800 rakımlı tepede açılan 5 mezarda kemik kalıntılarına rastlanıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yerlerin belirlenmesi için başlatılan sondaj kazıları kapsamında tespit edilen mezarlardan beşi açıldı. "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma" projesi kapsamında Malazgirt'in Örenşar köyünün sırtlarında Müslüman mezarı olduğu değerlendirilen 1800 rakımlı tepede kazı çalışmalarıyla açılan mezarlarda kemik parçalarına rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muş Alparslan ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinin iş birliğiyle yürütülen kazı çalışmasında kemiklerden alınan numuneler, karbon-14 testi için laboratuvara gönderilecek.

İzmir Ege Üniversitesi Doktora Öğrencisi Uzman Arkeolog Ahmet Oğuzhan Karaçetin, Malazgirt ilçesi ile Süphan Dağı arasındaki bölgede Malazgirt Savaşı'nın yerini belirlemek için yüzey araştırması ve sondaj çalışması yaptıklarını söyledi. Yüzey araştırması ve sondaj çalışmasına 10 üniversiteden farklı alanlarda 30 akademisyenin katıldığını anlatan Karaçetin, "Hocalarımızın bir kısmı sular da çalışıyor. Bir kısmı surveiller yapıyor. Bir kısmı jeoradar çalışmaları yapıyor. Malazgirt'in farklı yerlerinde bu çalışmalar sonucunda da belli lokasyonlar belirliyoruz. Bu nihayetinde bu çalışmalar sonucunda belirlediğimiz lokasyonlarından birinde ziyaret tepe. Yöre halkının belleğine böyle kazınmış. Ziyaret tepe yöre halkı için yerel için kutsal bir yer. O yüzden burayı ele almak istedik yaptığımız surveilerde de şimdilik önemli sonuçlara ulaştık diyebiliriz. Ama şu kesin sonuçlar değil. Burası araştırma yapmaya değer bir tepe olduğunu gördük ve nihayetinde yüzey araştırmalarından sonra sondaj kazılarına başladık. bu sondaj kazılarında daha önce yapılan tahribatın da gösterdiği izler ve bizimde uzmanlıklarımızı göz önüne alındığında bazı mezarlar tespit ettik. bu mezarlar için yine komplike bir ekip kuruldu. Bu ekipte antropologlar var. Mezarları arkeologlar ve antropologlar ortak bir şekilde kazıyor. Antropologlar burada özellikle iskele seviyesinde önemli analiz için malzemeler topluyor ve bu malzemeler TÜBİTAK laboratuvarlarında gidecek ve orada karbon 14 testi ve DNA yapılacak. Bu ne demek, bu; burada yatanların aslında görüntüleri bize sulanacak demek. Yaşları bize sunulacak demek. Sonuç ne olursa olsun bu dünya standartlarında diyorum bu çalışma için. Bu çalışmadan çok önemli şeyler öğreneceğiz. Zaten Malazgirt bize her etapta önemli şeyler öğretiyor. Nihayetinde belki geç kalınmış bir çalışma Cumhuriyet tarihi için ama gerçekten değerli ve önemli çalışmalar. Güzel şeyler bekliyoruz. Yakında net sonuçları aldığımızda da zaten siz de paylaşacağız" ifadelerini kullandı.