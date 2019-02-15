Malazgirt Spor Kulübünden Kaymakam Yalçın'a ziyaret

Muş'un Malazgirt ilçesinde faaliyet gösteren 1071 Malazgirt Spor Kulübü Yönetimi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret ettiler.

Yeşilay'ın katkılarıyla 1071 Malazgirt Spor Kulübü tarafından 17 Şubat 2018'de startı verilen ve 25 Ağustos 2018'de sona eren "Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" projesi kapsamında Malazgirt'te 100 kadar genci sokak ortamından spor ile uzak tutmayı başarmıştı. Bu başarısı ile Türk Yeşilay Cemiyetinin il ve ilçelerde başlattığı projeler içinde en iyi organize edilen ve başarıya ulaşan proje kabul edildi.

Büyük başarı sağlayan spor kulübü sporcuları ve yöneticileri, Türk Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul'da 24 Şubat'a yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine davet edildiler. Büyük başarılara imza atan 1071 Malazgirt Spor Kulübü sporcuları ve yöneticilerini makamında ağırlayan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, spor kulübüne başarılar diledi. 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli'yi makamında kabul eden Kaymakam Emre Yalçın, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti. Kaymakam Yalçın, “İlçemizde ‘Hayata Sporla Yeşil Işık Yak' projesi kapsamında büyük bir başarıya imza attığınız için sizlerle gurur duyuyorum. Yeşilay destekleriyle spor kulübümüzün yakaladığı başarıyı çok önemsiyoruz. Bizde hem kaymakamlık olarak hem de Malazgirt Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman yardımlarımız olacaktır. Kulüp olarak yakaladığınız başarılarınızın devamı diliyorum" dedi.