Malazgirt ve Ahlat kutlamaları için bin 350 kilometre pedalladılar

Malazgirt ve Ahlat kutlamalarına dikkat çekmek için Kocaeli'nden yola çıkan 22 kişilik bisiklet kafilesi, bin 350 kilometrelik yolu pedallayarak Muş'a ulaştı.

12 Ağustos'ta Kocaeli'nden Malazgirt ve Ahlat kutlamalarına katılmak üzere zorlu yolculuğa çıkan bisikletçiler, 11 gün sonra Muş'a ulaşabildi. Bin 350 kilometre pedallayarak Muş'a ulaşan sporcular, burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve personeller tarafından karşılandı. Lale Vadisi'nde çeşitli ikramların yapıldığı sporcular, bir süre burada dinlendikten sonra Ahlat ve Malazgirt'e hareket için kentten ayrıldı.

Kocaeli'nden bir farkındalık oluşturmak amacıyla 16'sı sporcu olmak üzere toplam 22 kişilik kafilenin bugün Muş'a geldiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, “Güzel bir farkındalığı dile getirmek için arkadaşlar burada. Bisikletle Kocaeli'nden pedallayarak buraya kadar varmış oldular. Bizde bugün burada onları karşıladık. İnşallah burada hem Malazgirt'i hem Ahlat'ı ziyaret ettikten sonra kazasız belasız Kocaeli'ne sağlıklı bir şekilde dönmelerini umut ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kutlamalar için Ahlat ve Malazgirt'te bulunacağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü Doğa Sporları Birimi personeli ve kafile sorumlusu Barış İnce ise kafilenin 22 kişiden oluştuğunu ve 16 profesyonel sporcuyla Kocaeli'nden Muş'a pedal çevirmeye başladıklarını söyledi. Şu an bin 350 kilometre civarında bir yol kat ettiklerini kaydeden İnce, “Bin 650 kilometrede hedefimizi tamamlayacağız nasip olursa. Öncelikle Tatvan'da konaklayacağız, daha sonra ise kutlamalar için Ahlat ve Malazgirt'te bulunacağız” ifadelerini kullandı.

“11 gündür yoldayız”

Sporculardan Harun Cambazoğlu ise yaklaşık bin 650 kilometre pedal çevirerek Malazgirt ve Ahlat'a ulaşmayı planladıklarını belirterek, “Bugün son etap. İnşallah sağ salim bir şekilde konaklamak üzere Tatvan'da olacağız. Yaklaşık şu an 10. etaptayız. 11 gündür yoldayız. Yolda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gayet keyifli bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah son 85 kilometre. Bugün Muş'tayız. Zorlu bir yolculuk. Sürekli yokuşlar var, geçitlerden geçtik ve sürekli manevi değeri yüksek yerlerden geçtik. Başkentten geçtik, Söğüt'ten geçtik, Ertuğrul Gazi türbesine uğradık, 33 şehidimizin kabirlerinin bulunduğu Bingöl'ü ziyaret etme imkanı bulduk. Keyifli bir şekilde yolculuk devam ediyor” diye konuştu.