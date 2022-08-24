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Malazgirt Zaferi'nin 951'ncı yıl dönümünde Gribin konser verdi

Muş’ta Malazgirt Zaferi’nin 951 yıl dönümü etkinliklerinde sahne alan Grup Gripin, sevilen şarkılarını Malazgirtliler için söyledi.

Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 951 yıl dönümü etkinliklerinde sahne alan Grup Gripin, sevilen şarkılarını Malazgirtliler için söyledi.



Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişinin izlediği konserde sevilen grup Gripin, hayranlarına müzik dolu bir akşam yaşattı. Konserde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Cengiz Altın, Gribin üyelerine Malazgirt ilçesinin sembollerinden Alparslan heykelini hediye etti.

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