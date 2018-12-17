Malazgirt Ziraat Odasından delege seçimi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası tarafından delege seçimi yapıldı.

Malazgirt Ziraat Odasının delege seçimleri, ilçe genelindeki 12 mahalle, 74 köy ve Konakkuran beldesine bağlı 4 mahalle muhtarlığının katılımıyla yapıldı. Seçimle birlikte, 2019 yılının Mart ayı içerisinde yapılacak olan Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde, oda başkanını seçecek olan delegeler belirlendi. Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, delege seçimlerinin demokratik bir şekilde ve huzur içerisinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Kılıç, “Malazgirt Ziraat Odası delege seçimlerini tamamladık. Seçim sonrasında delege adayları belirlendi ve mart ayı içerisinde yapacağımız genel kurulumuzda da delegeler oda meclisini belirleyecek. Bu seçimlerin yapılması sürecinde, seçimlerin demokratik ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gün boyu seçim sandıklarının güvenliğini sağlayan jandarma ve emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum. Seçime katılan, oy kullanan veya katılamayan tüm çiftlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca delege adayı olup kazanan veya kazanamayan tüm çiftçilerime ayrıca teşekkür eder, başarılar dilerim” dedi.