Malazgirt'i gezen yabancı gazeteciler kentin tanıtımına katkı sağlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı organizasyonuyla destinasyon bazlı markalaşma ve tanıtım çalışması için 8 yabancı gazeteci Muş'un Malazgirt ilçesine geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi kültür gezisinin ilk durağı Muş ve Anadolu'nun kapısının Türklere açıldığı Malazgirt ilçesi oldu. Türki Cumhuriyetlerinden gelen 8 basın mensubunun tarihi ilçedeki ilk durağı Malazgirt kalesi oldu. Malazgirt Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu'nun ev sahipliğinde Malazgirt Kalesi'nde başlayan kültür gezisi, 1071'den 2071'e Malazgirt Müzesi'yle devam etti. Çağdaş bir müzecilik anlayışıyla tasarlanan 1071 Malazgirt Panoramayı gezen gazeteciler, Sultan Alparslan'ın 1071'de Bizans ordusunu mağlup ettiği zaferin anısına 1987 yılında yapılan 52 metre uzunluğundaki 2 sütunlu Zafer Anıtı oldu.

Azerbaycanlı gazeteci Aysel Aslankızı, bir Türk olarak bu topraklarda olmanın heyecan verici olduğunu belirterek, “Azerbaycan Report Haber Ajansından geldim. Bugün Malazgirt tarihi açık hava müzesindeyiz. Tarihi birçok yerleri gezdik. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alandayız. Tarihe tanıklık etmek, yeniden o tarihi yaşamak heyecan verici ve çok gururluyuz. Buraya gelmek, buranın tarihi hakkında yazılar yazmak bizim için çok faydalı olacak. Bir Türk olarak buraya farklı bir bakış acısıyla bakıyorum. Bizim için çok gurur verici. Bu yüzden bu topraklara gelmek, burada bu tarihi yaşamak bizim için gurur verici oldu” dedi.

Kırgızistanlı gazeteci Güzelda Abdurahmanova ise Türkiye'ye ikinci defa geldiğini belirterek, tarihi ilçede olmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

Kültür gezisi hakkında bilgi veren Muş İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül de, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı organizesinde, destinasyon bazlı markalaşma ve tanıtım çalışması çerçevesinde Muş ilimizin uluslararası tanıtımını yapmak üzere Bosna Hersek, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan basın mensuplarını ağırladık. İlimizin tarihi ve turizm yerlerini gezen ve çekimler yapan basın mensupları, pilot il olan ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.