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Malazgirt'in ‘Gönül Elçisi' Beştepe'ye çıkacak

Muş’un Malazgirt ilçesinde temizlik firması işleten ve ilçenin ‘gönül elçisi’ olan genç iş adamı Ertan Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geleceğini söyledi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde temizlik firması işleten ve ilçenin ‘gönül elçisi' olan genç iş adamı Ertan Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini söyledi.


Açıklamalarda bulunan Ertan Yurdakul, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve büyükelçilerle yaptığı istişareler sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 20 dakikalık ikili bir toplantı kararı alındığını belirtti. Yurdakul, “Başkanımıza götüreceğimiz konularda tamamıyla Malazgirt ilçemizin sorun ve sıkıntılarını dile getireceğiz. Cumhurbaşkanımız ile görüşme tarihi seçimden önce olup, resmi tarih Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanacağı ifade edildi. Her şey Malazgirt için diyerek çıktığımız bu yolda, elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

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