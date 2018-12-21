Malazgirtli 80 öğrenci Ankara'ya uğurlandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı ve belediyesinin düzenlemiş olduğu kültür gezisi kapsamında başarılı öğrencilerden oluşan 80 kişilik grup, 4 öğretmen nezaretinde Ankara'ya uğurlandı.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçede öğrenim gören 80 öğrencinin Ankara'yı görmeleri için yolcu ettiklerini belirterek, “Hem kaymakamlık olarak hem de belediye olarak ilçemizde öğrenim gören 80 evladımızı başkentimizi ve başkentimizde bulunan Anıtkabiri görmeleri için gönderdik. Başkentimizin tarihi ve doğal güzelliklerini görecekler. İnşallah kazasız belasız güzel bir gezi olur. Düzenlediğimiz kültür gezimizde, öğrencilerimiz başkentimizi görecek ve tanıma fırsatı bulacaklar. Bu kültür gezimiz ile öğrencilerimiz güzel bir hafta sonu tatili yapmış olacaklar. Bu tür kültür gezilerimizin devamını yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Kültür gezisine katılan öğrenciler ise, Ankara'yı ilk defa görecekleri için çok mutlu olduklarını söylediler.