Malazgirtli aşçı ve terziler yurtdışında eğitim gördü

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören aşçılar ve terziler, Erasmus projesi kapsamında Litvanya, İspanya ve İtalya'da eğitim gördükten sonra ilçeye geldiler.

Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören aşçılar ve terziler, Erasmus projesi kapsamında Litvanya, İspanya ve İtalya'da eğitim gördükten sonra ilçeye geldiler. Malazgirt Mesleki ve Eğitim Müdürü Naif Yağan, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde kurumca sunulan 2019-1, TR01-KA102-067571 numaralı ve ‘Erkek Terziliği ve Aşçılık' başlıklı proje kapsamında Avrupa'da staj görmek için 4 eğitmen ve 20 öğrenci Litvanya, İspanya ve İtalya'da eğitim gördüklerini belirtti. Erasmus projesi kapsamında öğrencilerin Litvanya, İspanya ve İtalya'da çok faydalı eğitimler aldıklarını ifade eden Müdür Yağan, “Yurtdışında öğrencilerimizin gördüğü eğitimin konusu ‘Erkek Terziliği ve Aşçılık' uygulaması oldu. Buradaki eğitimin süresi yaklaşık 2 hafta sürdü. Proje kapsamında ‘Erkek Terziliği ve Aşçılık' giden öğrencilerimizin eğitim alanında hem ufukları açıldı hem de yerinde staj eğitimi yapma fırsatı buldular. Ayrıca boş kalan zamanlarda Litvanya, İspanya ve İtalya şehirleri gezme imkanı bulduklar” dedi.

Müdür Yağan, ayrıca İlçe Kaymakamı Emre Yalçın başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve bu önemli projenin hayata geçmesine vesile olan tüm öğretmenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.